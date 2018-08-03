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Роман Гоциридзе: Гвенетадзе должна откровенно рассказать о преступлениях власти в период ее работы
03.08.2018 16:06
«Председатель Верховного суда не имеет права так тихо уйти» - заявил "Интерпрессньюс" председатель фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе, комментируя внезапную отставку председателя Верховного суда Нино Гвенетадзе.
"Нино Гвенетадзе должна откровенно рассказать о проблемах, существующих в период ее работы, и происшедших преступлениях, и тем самым содействовать оздоровлению системы.
Президент несет ответственность за ее назначение, и он тоже обязан публично заявить, что ему известно о мотивах ухода в отставку, или до конца разобраться в этом"- заявил Роман Гоциридзе.
Сегодня председатель Верховного суда Нино Гвенетадзе распространила заявление об уходе в отставку. По ее словам, она покидает должность в связи с проблемами со здоровьем.
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