Слушания министра юстиции и во временной следственной комиссии длились 5 минут

03.08.2018 18:01 Слушания Теи Цулукиани во временной парламентской следственной комиссии по изучению дела об убийстве на улице Хорава в Тбилиси завершились после двух вопросов.



Оба вопроса министру задал член комиссии, депутат «Европейской Грузии» Отар Кахидзе.



Кахидзе поинтересовался, знакома ли Тея Цулукиани с Мирзой Субелиани, на что министр юстиции заявила, что она с ним не знакома.



Второй вопрос Кахидзе касался заявления Теи Цулукиани от 31 мая, в котором министр юстиции говорила, что не согласна с отставкой бывшего Главного прокурора Ираклия Шотадзе и благодарит его за слова – «Уйду в отставку и поверят, что я был прав». Кахидзе спросил, согласна ли она сейчас с тем заявлением, на фоне новых обстоятельств в связи с Мирзой Субелиани.



Тея Цулукиани поинтересовалась, какой ответ устроит Отара Кахидзе – короткий или подробный. Отар Кахидзе отметил, что легче был бы ответ – да или нет, на что Цулукиани ответила, что она согласна со своим заявлением от 31 мая.



После этого заседание завершилась. Министр юстиции пожелала комиссии успехов.















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