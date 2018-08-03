В Грузии задержали нижегородского депутата, обвиняемого в хищении имущества

03.08.2018 18:11 Депутат Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области Владимир Глушков, обвиняемый в хищении муниципального имущества на 100 млн рублей, задержан в Грузии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ, передает ТАСС.



"2 августа по материалам следственных органов СК России по Нижегородской области, представленным в НЦБ Интерпол через Генеральную прокуратуру РФ, на территории Грузии задержан Владимир Глушков, обвиняемый в совершении мошеннических действий при реконструкции автостанции в городе Балахне и взяточничестве", - сообщили в СК.



Сейчас через Генпрокуратуру РФ решается вопрос об экстрадиции Глушкова для привлечения его к уголовной ответственности в РФ. По версии следствия, в июле 2015 года обвиняемый получил через посредника - своего брата Александр Глушкова - взятку в 6 млн рублей от директора строительной фирмы за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов.



Кроме того, с 2013 по 2016 год Владимир и Александр Глушковы совместно со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в Балахне по поддельной проектной документации путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, на земельном участке, предназначенном для эксплуатации автостанции, возвели двухэтажное здание торгового центра. При этом все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены и изменена планировка его территории.



Жители района были лишены транспортного узла, так как автостанцию стало невозможно эксплуатировать. Соучастники приобрели в собственность здания на территории бывшей автостанции и сам земельный участок по заниженной стоимости. Своими действиями они причинили Балахнинскому району ущерб на 100 млн рублей.



Брат Владимира Глушкова Александр - депутат Законодательного собрания Нижегородской области, он находится в международном розыске.















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