Эка Гигаури: Нино Гвенетадзе уволили, или вынудили подать в отставку

03.08.2018 18:15 На вопрос ведущей передачи "Реакция" о том, по ее мнению уволили ли Нино Гвенетадзе, исполнительный директор "Международной прозрачности-Грузия" Эка Гигаури ответила:



"Возможно, у нее действительно были связанные со здоровьем проблемы, но не думаю, что были такие проблемы, чтобы она отказалась от своего важного карьерного продвижения. Она ушла в отставку не только из-за "дела цианида", но и из-за многих обстоятельств. Это указывает на то, что в суде очень глубокий кризис. Мы годами говорим, что там клановое управление. Несколько судей стараются, и смогли подмять суд под свое влияние. Они решают, кого уволить, и кого продвинуть по службе. Они не могли быть такими сильными, если бы за ними не стояла правящая партия.



Госпожу Нино за весь этот период игнорировали, и публично было видно, что на ее претензии внимания не обращали. Мы часто говорили, что Тея Цулукиани встречалась с судьями за закрытыми дверями, и госпожу Нино обычно не приглашали туда. Это ведь было прямое послание, что председатель Верховного суда для нее ничего не представлял"- заявила Эка Гигаури.



На вопрос: Ее сняли? Сказали, что она должна уйти? Гигаури ответила:- "Или вынудили, у меня остается такое впечатление".















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