В Местия снята угроза, вызванная сходом ледника - СЧС

03.08.2018 21:39 В Местия снята угроза, вызванная сходом ледника — информирует Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



По данным ведомства, уровень воды в постепенно снижается, и на данном этапе не представляет угрозы для прилегающей территории.



«На месте остаются Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и представители всех соответствующих ведомств. Ситуация находится под контролем. Жизнь и здоровье граждан вне опасности», — говорится в сообщении.



В Местия, в результате схода ледника Лезхири никто не пострадал. Сошедшая горная масса привела к образованию крупного скопления воды.















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