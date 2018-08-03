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В Местия снята угроза, вызванная сходом ледника - СЧС
03.08.2018 21:39
В Местия снята угроза, вызванная сходом ледника — информирует Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным ведомства, уровень воды в постепенно снижается, и на данном этапе не представляет угрозы для прилегающей территории.
«На месте остаются Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и представители всех соответствующих ведомств. Ситуация находится под контролем. Жизнь и здоровье граждан вне опасности», — говорится в сообщении.
В Местия, в результате схода ледника Лезхири никто не пострадал. Сошедшая горная масса привела к образованию крупного скопления воды.
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