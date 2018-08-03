Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Местия снята угроза, вызванная сходом ледника - СЧС


03.08.2018   21:39
В Местия снята угроза, вызванная сходом ледника — информирует Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным ведомства, уровень воды в постепенно снижается, и на данном этапе не представляет угрозы для прилегающей территории.

«На месте остаются Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и представители всех соответствующих ведомств. Ситуация находится под контролем. Жизнь и здоровье граждан вне опасности», — говорится в сообщении.

В Местия, в результате схода ледника Лезхири никто не пострадал. Сошедшая горная масса привела к образованию крупного скопления воды.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии ищут новые залежи нефти
В июле Кутаисский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров - 75 372
За полгода Грузия экспортировала табачную продукцию на $57,7 млн
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров отреагировал на новые санкции США
Тоноян: Поставки российского оружия Армении продолжаются
Список политзаключенных в Азербайджане сократился на десять человек
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна