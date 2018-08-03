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Законопроект о новых санкциях против России внесли в конгресс США


03.08.2018   21:52
Группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь американского сенатора Роберта Менендеса, который является одним из авторов документа.

По его словам, законопроект направлен на рассмотрение комитета конгресса по иностранным делам. Утвержденного графика рассмотрения документа нет, добавил собеседник агентства.

Сенаторы представили законопроект в четверг. Он предполагает введение санкций против нового госдолга России, против транзакций, связанных с инвестиционными и энергетическими проектами российских госкомпаний, а также новые ограничительные меры против политиков и олигархов, «прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах Владимира Путина».

Новые санкции, по словам авторов законопроекта, призваны заставить Москву отказаться от вмешательства в выборы, кибератак, а также должны повлиять на ее действия в Украине и в Сирии.






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