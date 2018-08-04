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Экс-главпрокурор: В обществе есть ментальные проблемы - никто не хочет сотрудничать со следствием


04.08.2018   11:39
По заявлению бывшего главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, в обществе существуют ментальные проблемы в том плане, что никто не хочет сотрудничать со следствием и с полицией.

Об этом Ираклий Шотадзе заявил вчера в парламенте, на заседании следственной комиссии по изучению дела об убийстве подростков на улице Хорава.

«В целом, в обществе существуют ментальные проблемы в том плане, что никто не хочет сотрудничать со следствием и с полицией. Так и в этом деле. В этом деле Министерство ВД и в целом система правосудия столкнулись с этой проблемой. Мы видим, что по происшествию, случившемуся при свете дня, в котором участвовали десятки молодых людей, всего несколько свидетелей дают существенно важную для дела информацию. Это очень большая проблема, и это не только проблема прокуратуры или следствия. Это проблема общества и над этой общественной проблемой работать мы должны все вместе, человек, ставший свидетелем преступления, должен сотрудничать со следствием. Эта ментальная проблема должна быть исправлена», - заявил Ираклий Шотадзе.






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