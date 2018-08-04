Сенаторы США обвиняют Россию в злоупотреблении механизмом Интерпола и хотя ограничить ее право на «красные уведомления»

04.08.2018 14:57 Американские сенаторы считают необходимым ограничить право России на использование механизма вынесения так называемых красных уведомлений в Интерполе (объявление в международный розыск лиц) из-за того, что Москва злоупотребляет этой возможностью. Соответствующее положение содержится в тексте законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России, который был предоставлен ТАСС источником в аппарате Конгресса США.



С точки зрения сенаторов, "Российская Федерация злоупотребляла механизмом "красных уведомлений" Интерпола с преимущественно политическими целями и для осуществления допросов и преследования своих политических оппонентов". "Генпрокурору в координации с министром внутренней безопасности следует использовать влияние Соединенных Штатов в Интерполе для ограничения и пресечения злоупотребления правительством РФ механизмами Интерпола, включая временный запрет на использование правительством Российской Федерации механизма "красных уведомлений", - отмечается в законопроекте.



Кроме того, сенаторы убеждены, что лицам, объявленным в розыск Интерполом по запросу России, не должен ограничиваться въезд на территорию Соединенных Штатов, и таким лицам не должно быть отказано в получении политического убежища.



В четверг американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. Автором является сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), соавторами выступают Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), Кори Гарднер (республиканец, от штата Колорадо), Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Джин Шахин (демократ, от штата Нью- Гэмпшир). Они характеризуют свою инициативу как "всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию".















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