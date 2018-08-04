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Президентские выборы 2018: Основные даты и процедуры
04.08.2018 15:55
28 октября граждане Грузии на шестилетний срок изберут пятого президента страны. Это будут последние выборы, когда глава государства будет избран путем прямых выборов.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала график выборов 1 августа после того, как действующий президент Георгий Маргвелашвили объявил дату выборов.
Ниже приведены некоторые основные сроки, даты и процедуры, предусмотренные Избирательным кодексом Грузии и опубликованные Центральной избирательной комиссией в связи с президентскими выборами, назначенными на 28 октября.
1 августа — официально объявлена дата выборов;
6 августа — ЦИК публикует общее количество избирателей в Грузии и в каждом избирательном округе Грузии. Все участники, в том числе, политические партии, наблюдающие за выборами организации и индивидуальные избиратели до 10 октября смогут перепроверить списки и внести в них изменения. С 13 по 16 октября поправки в списки избирателей могут быть внесены только по решению суда;
29 августа — официально начинается предвыборная кампания, что охватывает ряд юридических обязательств, включая ограничение использования административных ресурсов;
8 сентября — крайний срок, чтобы политические партии и инициативные группы выдвинули своих кандидатов в президенты и внесли заявку в ЦИК;
18 сентября — в этот день истекает срок, когда политические партии и инициативные группы представляют список сторонников (не менее 25 923) для регистрации кандидата;
28 сентября — ЦИК заканчивает регистрацию кандидатов в президенты;
4 октября — ЦИК публикует список кандидатов в президенты, включая их личные данные (имя, фамилия, дата рождения, должность, деятельность, адрес);
18 октября – в этот день истекает срок, когда местные наблюдательные организации обращаются в избирательную комиссию с целью регистрации;
21 октября – в этот день истекает срок для подачи международными наблюдательными организациями заявок ЦИК для регистрации к выборам;
23 октября — крайний срок для ЦИК с целью опубликования окончательных данных об общем количестве избирателей после того, как в списки будут внесены изменения;
28 октября — День выборов. Избирательные участки откроются в 8 часов утра и будут закрыты в 8 часов вечера. После окончания голосования начнется процесс подсчета голосов;
8 ноября — Крайний срок для окружных избирательных комиссий, чтобы они подвели итоги президентских выборов. Итоговые протоколы должны быть представлены в ЦИК не позднее следующего дня.
В том случае, если в первом туре кто-либо из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов избирателей, назначается второй тур выборов, который должен состояться не позднее 1 декабря.
Civil Georgia
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