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Австрия поделится опытом разработки стратегии массового спорта с Грузией


04.08.2018   16:56
8-9 августа представители Министерства культуры и спорта Грузии посетят Австрию, чтобы узнать об опыте страны в разработке стратегии развития массового спорта, а также о методах ее реализации и возможных проблемах, которые необходимо учитывать.

Этот визит организовывается Инструментом технической помощи и информационного обмена Европейской Комиссии (TAIEX) в сотрудничестве с Федеральным министерством гражданской службы и спорта Австрии.

Эта деятельность поддержит Грузию в разработке новой основы для национальной стратегии развития массового спорта.

Движимый спросом, инструмент TAIEX предназначен для оказания поддержки странам-партнерам в вопросах адаптации национального законодательства, нормативных положений и стандартов качества к тем, что применяются в странах-членах ЕС, в рамках подписанных соглашений с ЕС. В рамках Восточного Соседства, инструмент TAIEX работает с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной.






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