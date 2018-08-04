|
|
Австрия поделится опытом разработки стратегии массового спорта с Грузией
04.08.2018 16:56
8-9 августа представители Министерства культуры и спорта Грузии посетят Австрию, чтобы узнать об опыте страны в разработке стратегии развития массового спорта, а также о методах ее реализации и возможных проблемах, которые необходимо учитывать.
Этот визит организовывается Инструментом технической помощи и информационного обмена Европейской Комиссии (TAIEX) в сотрудничестве с Федеральным министерством гражданской службы и спорта Австрии.
Эта деятельность поддержит Грузию в разработке новой основы для национальной стратегии развития массового спорта.
Движимый спросом, инструмент TAIEX предназначен для оказания поддержки странам-партнерам в вопросах адаптации национального законодательства, нормативных положений и стандартов качества к тем, что применяются в странах-членах ЕС, в рамках подписанных соглашений с ЕС. В рамках Восточного Соседства, инструмент TAIEX работает с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна