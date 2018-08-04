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За полгода во въезде в Грузию отказали почти 3 тысячам иностранцев
04.08.2018 21:59
В первом полугодии 2018 года гражданам Индии, Турции и Азербайджана чаще всего отказывали во въезде в Грузию. Об этом говорится в материалах на сайте министерства внутренних дел.
В общей сложности за январь-июнь текущего года иностранцам отказали во въезде в Грузию более 2,9 тысячи раз.
Больше всего отказов получили граждане Индии — 571. За ними следуют граждане Турции — 492 и Азербайджана — 418.
Граждане России по числу отказов оказались четвертыми – им отказали 230 раз. В десятку также вошли граждане Сирии, Узбекистана, Туркмении, Пакистана, Египта и Армении.
По одному разу на границах отказывали гражданам США, Болгарии, Дании, Великобритании, Камбоджи, Камеруна, Фиджи, Гаити, Ливии, Боснии и Герцеговины, Мадагаскара и Уганды.
Из данных МВД также известно, что чаще всего в Грузию не впускают пребывающих в Тбилисский международный аэропорт. Далее следуют КПП «Красный мост» на границе с Азербайджаном, КПП «Казбеги» на границе с Россией, КПП «Сарпи» на границе с Турцией и КПП «Садахло» на границе с Арменией.
Согласно данным Национальная администрация туризма, за январь-июнь Грузию посетили 2,9 миллиона иностранцев. По числу визитеров лидировали Азербайджан, Армения, Турция и России.
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