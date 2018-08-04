Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия просит у США помощи в восстановлении районов Сирии, находящихся под контролем Асада


04.08.2018   22:57
Генеральный штаб России обратился к американским коллегам с секретным предложением. По данным американских СМИ, дело касается урегулирования конфликта в Сирии.

В частности, как выясняется, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов в конце июля направил по закрытым каналам контактов письмо председателю объединённого комитета начальников штабов США Джозефу Данфорду, в котором содержались предложения о восстановлении Сирии.

Первоначально информацию распространило агентство Reuters, а позднее она была подтверждена Минобороны России.

Герасимов предложил США сотрудничество по вопросам восстановления инфраструктуры Сирии и возвращения сирийских беженцев на родину. В частности, предложения касаются сирийских районов, контролируемых режимом Башара Асада.

По данным Reuters, это предложения в Вашингтоне приняли «холодно». В руководстве США считают, что положительный ответ на российское предложение возможен только в случае проведения в Сирии выборов под контролем ООН.

В Минобороны России заявили, что данном письме говорилось о возвращении только определенной части беженцев. В частности, речь идет о временно перемещенных лицах, находящихся в лагере для беженцев Рукбани. Данный лагерь расположен на территории, которую контролируют США.

Россия также выразила сожаление в связи с тем, что США нарушили договоренность, и СМИ узнали о содержании секретного послания.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии ищут новые залежи нефти
В июле Кутаисский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров - 75 372
За полгода Грузия экспортировала табачную продукцию на $57,7 млн
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Начался ремонт дороги, ведущей в Армению
Кадыров отреагировал на новые санкции США
Тоноян: Поставки российского оружия Армении продолжаются
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна