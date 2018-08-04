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Россия просит у США помощи в восстановлении районов Сирии, находящихся под контролем Асада
04.08.2018 22:57
Генеральный штаб России обратился к американским коллегам с секретным предложением. По данным американских СМИ, дело касается урегулирования конфликта в Сирии.
В частности, как выясняется, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов в конце июля направил по закрытым каналам контактов письмо председателю объединённого комитета начальников штабов США Джозефу Данфорду, в котором содержались предложения о восстановлении Сирии.
Первоначально информацию распространило агентство Reuters, а позднее она была подтверждена Минобороны России.
Герасимов предложил США сотрудничество по вопросам восстановления инфраструктуры Сирии и возвращения сирийских беженцев на родину. В частности, предложения касаются сирийских районов, контролируемых режимом Башара Асада.
По данным Reuters, это предложения в Вашингтоне приняли «холодно». В руководстве США считают, что положительный ответ на российское предложение возможен только в случае проведения в Сирии выборов под контролем ООН.
В Минобороны России заявили, что данном письме говорилось о возвращении только определенной части беженцев. В частности, речь идет о временно перемещенных лицах, находящихся в лагере для беженцев Рукбани. Данный лагерь расположен на территории, которую контролируют США.
Россия также выразила сожаление в связи с тем, что США нарушили договоренность, и СМИ узнали о содержании секретного послания.
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