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«Литва с вами, Грузия!» - Линкявичюс


05.08.2018   16:26
«Литва с вами, Грузия!» - так на грузинском языке обращается к Грузии министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Глава МИДа Литвы распространяет видеообращение в связи с 10-летней годовщиной российско-грузинской войны.

«10 лет назад Россия напала на суверенную Грузию и оккупировала 20% территории. Излечить раны войны невозможно. Очень сложно восстановить суверенитет и территориальную целостность, но это произойдет, так как Грузии помогает и поддерживает демократическое международное сообщество. Литва поддерживает Грузию», - говорится в видеообращении Линаса Линкявичюса.






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