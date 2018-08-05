«Литва с вами, Грузия!» - Линкявичюс

05.08.2018 16:26 «Литва с вами, Грузия!» - так на грузинском языке обращается к Грузии министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Глава МИДа Литвы распространяет видеообращение в связи с 10-летней годовщиной российско-грузинской войны.



«10 лет назад Россия напала на суверенную Грузию и оккупировала 20% территории. Излечить раны войны невозможно. Очень сложно восстановить суверенитет и территориальную целостность, но это произойдет, так как Грузии помогает и поддерживает демократическое международное сообщество. Литва поддерживает Грузию», - говорится в видеообращении Линаса Линкявичюса.















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