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Президент начинает консультации по выбору председателя Верховного суда


06.08.2018   10:37
Администрация президента Грузии с сегодняшнего дня начинает консультации по выбору председателя Верховного суда. В связи с этим в Авлабарском дворце сегодня в 12:00 пройдет первая встреча. Советники президента встретятся с представителями академических кругов.

О начале консультаций президент Грузии сообщил в конце прошлой недели.

«С понедельника начинаю широкие консультации, предполагающие весьма открытую, демократическую вовлеченность всех тех лиц, которые способны помочь государству в выборе нового председателя Верховного суда. «…Особенно хочу призвать представителей академических кругов, юристов, тех людей, которые на протяжении лет работали над оздоровлением судебной системы Грузии, включиться в этот процесс, целью которого должен быть выбор такого человека, который сможет начать оздоровление судебной системы; у которого будет достаточно квалификации и моральных сил; который будет поддерживаться обществом. Это важнейшее для того, чтобы в судебной системе начались те позитивные процессы, которые очень значимы для нашей демократии. Это начнется с понедельника, и я убежден, что мы, как общество, как государство, сможем осознать тот вызов, который стоит перед нами. Сможем уразуметь, что сегодня с отставкой г-жи Нино оголились те многие проблемы, которые не раз отмечались не одним нашим партнером, авторитетными юристами нашей страны и специалистами этой области. Судебная система должна быть оздоровлена – эта вызов, который равен нашей демократии, нашей государственности, обеспечению нашего правового процесса», - заявил Георгий Маргвелашвили.

Напомним, что несколько дней назад председатель Верховного суда и Высшего совета юстиции Грузии Нино Гвенетадзе ушла в отставку. Причиной же этого она назвала состояние здоровья.






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