Бахтадзе: Кандидат на пост председателя Верховного суда должен быть аполитичным

06.08.2018 10:41 Кандидат на пост председателя Верховного суда должен быть аполитичным и должен пользоваться очень высокой репутацией как в профессиональных кругах, так и в обществе в целом, - об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, отвечая на вопрос журналистов в Батуми.



Глава правительства убежден, что большинство населения разделяет такой подход.



«Моя позиция такая, как, наверное, и у любого гражданина Грузии, что кандидат, который будет отобран, разумеется, должен быть аполитичным и должен пользоваться очень высокой репутацией как в профессиональных кругах, так и в обществе в целом. Это мой подход и я уверен, что большинство населения разделяет такой подход», - отметил премьер.















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