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Бахтадзе: Кандидат на пост председателя Верховного суда должен быть аполитичным
06.08.2018 10:41
Кандидат на пост председателя Верховного суда должен быть аполитичным и должен пользоваться очень высокой репутацией как в профессиональных кругах, так и в обществе в целом, - об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, отвечая на вопрос журналистов в Батуми.
Глава правительства убежден, что большинство населения разделяет такой подход.
«Моя позиция такая, как, наверное, и у любого гражданина Грузии, что кандидат, который будет отобран, разумеется, должен быть аполитичным и должен пользоваться очень высокой репутацией как в профессиональных кругах, так и в обществе в целом. Это мой подход и я уверен, что большинство населения разделяет такой подход», - отметил премьер.
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