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Визитом мы поддержим территориальную целостность Грузии - Эдгарс Ринкевичс


06.08.2018   11:12
Министр иностранных дел Латвии пишет о визите в Тбилиси в «Твиттере». По словам Эдгарса Ринкевичса, вместе с польским и лиетувским коллегами он отправляется из Варшавы в Тбилиси, чтобы выразить солидарность грузинскому народу на 10-ую годовщину российско-грузинской войны.

«Я отправляюсь в Варшаву, откуда вместе с польским и лиетувским коллегой посещу Тбилиси. На 10-ую годовщину российской агрессии против Грузии мы выразим солидарность Грузии и поддержим ее территориальную целостность», — пишет латвийский дипломат.

6-7 августа, в связи с 10-летием с Августовской войны Грузию посетят: министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, министр иностранных дел Лиетувы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и вице-премьер Украины Павло Розенко.






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