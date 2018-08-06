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Визитом мы поддержим территориальную целостность Грузии - Эдгарс Ринкевичс
06.08.2018 11:12
Министр иностранных дел Латвии пишет о визите в Тбилиси в «Твиттере». По словам Эдгарса Ринкевичса, вместе с польским и лиетувским коллегами он отправляется из Варшавы в Тбилиси, чтобы выразить солидарность грузинскому народу на 10-ую годовщину российско-грузинской войны.
«Я отправляюсь в Варшаву, откуда вместе с польским и лиетувским коллегой посещу Тбилиси. На 10-ую годовщину российской агрессии против Грузии мы выразим солидарность Грузии и поддержим ее территориальную целостность», — пишет латвийский дипломат.
6-7 августа, в связи с 10-летием с Августовской войны Грузию посетят: министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, министр иностранных дел Лиетувы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и вице-премьер Украины Павло Розенко.
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