МИД: Визит министров иностранных дел дружественных стран и вице-премьера является выражением поддержки в отношении Грузии

06.08.2018 11:15 В Тбилисском международном аэропорту сегодня состоится церемония встречи гостей высокого ранга.



Во второй половине дня Грузию посетят: министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, министр иностранных дел Лиетувы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и вице-премьер Украины Павло Розенко.



Министры иностранных дел и вице-премьер дружественных стран приезжают в Тбилиси на 10-ую годовщину российско-грузинской войны 2008 года.



Как заявляют в министерстве иностранных дел Грузии, данный визит с их стороны является выражением поддержки и дружбы в отношении Грузии.



Гости примут участие во встрече, организованной министерством иностранных дел Грузии. Она пройдет в формате круглого стола и будет называться «Для мира и безопасности – 10 лет спустя российско-грузинской войны 2008 года». По информации министерства иностранных дел, рамках визита гости посетят оккупационную линию, почтят память героев, погибших за территориальную целостность Грузии, встретятся с президентом, премьер-министром и председателем парламента Грузии.



По информации МИД Грузии, в рамках круглого стола будут рассматриваться вызовы перед безопасностью и миром в Европе. Особое внимание будет уделено вопросам мирного решения существующих в регионе конфликтов. На мероприятии речь пойдет о российско-грузинском конфликте, тяжелом положении с точки зрения безопасности и прав человека в оккупированных регионах Грузии, политике правительства Грузии о решении конфликта мирным путем и усилиях международного сообщества в этом направлении.



К участникам круглого стола обратятся: президент Грузии, премьер-министр Грузии, председатель парламента Грузии, министр иностранных дел Грузии, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства и находящиеся в Грузии с визитом гости высокого ранга из разных стран», — заявляют в министерстве иностранных дел Грузии.



Визит представителей дружественных государств на 10-ую годовщину российско-грузинской войны 2008 года осуществляется по совместной инициативе Лиетувы и Польши.















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