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Россия угрожает НАТО «страшным конфликтом» в случае вступления в альянс Грузии


06.08.2018   11:44
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям.

"Это [вступление Грузии в НАТО] может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", - сказал он в интервью радиостанции "Коммерсантъ ФМ", фрагмент которого вышел в эфир в понедельник, сообщает ТАСС.

Российский премьер также отметил, что вооруженный конфликт в августе 2008 года, начавшийся из-за военного вторжения России в Грузию, произошедший в 2008 году и в который также вступила Россия, можно было предотвратить. "Никакой неизбежности не было", - подчеркнул Медведев.

12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь подтвердил намерение организации принять Грузию в альянс, не уточнив, когда именно это может случиться. Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте главы государств альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия "крайне отрицательно" отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, включению в нее Грузии и Украины.







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