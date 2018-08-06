Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шалва Нателашвили официально зарегистрировался кандидатом в президенты


06.08.2018   13:04
Члены молодежного крыла «Лейбористской партии» зарегистрировали Шалву Нателашвили в качестве кандидата в президенты в ЦИК.

По словам представителя молодежного крыла «Лейбористской партии» Михаила Кумсишвили, Нателашвили является тем кандидатом, который нужен стране.

«Сегодня мы внесли все необходимые документы в Центральную избирательную комиссию в связи с тем, чтобы Шалва Нателашвили был официально кандидатом в президенты. Его поддерживает молодежь, а также другие общественные слои, так как мы все осознаем, что это – единственный человек, который сегодня может завершить и поставить точку олигархической системе Иванишвили», — заявил Михаил Кумсишвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии задержан нижегородский депутат
Глава ССС: Кочарян не имел права вводить режим чрезвычайного положения указом
В следующем году завершится строительство второй фазы TANAP
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна