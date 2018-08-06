Шалва Нателашвили официально зарегистрировался кандидатом в президенты

06.08.2018 13:04 Члены молодежного крыла «Лейбористской партии» зарегистрировали Шалву Нателашвили в качестве кандидата в президенты в ЦИК.



По словам представителя молодежного крыла «Лейбористской партии» Михаила Кумсишвили, Нателашвили является тем кандидатом, который нужен стране.



«Сегодня мы внесли все необходимые документы в Центральную избирательную комиссию в связи с тем, чтобы Шалва Нателашвили был официально кандидатом в президенты. Его поддерживает молодежь, а также другие общественные слои, так как мы все осознаем, что это – единственный человек, который сегодня может завершить и поставить точку олигархической системе Иванишвили», — заявил Михаил Кумсишвили.















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