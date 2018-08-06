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Мы должны призвать Россию остановить агрессивную политику и уважать суверенитет Грузии - Залкалиани


06.08.2018   13:26
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани распространяет специальное заявление в 10-ую годовщину российской агрессии против Грузии.

В заявлении Давида Залкалиани в микроблоге в «Twitter» говорится, что в течение 10-летнего периода российской агрессии против Грузии и оккупации регионов, Грузия показало непоколебимое стремление к решению конфликта мирным путем.

«В течение 10-летнего периода российской агрессии против Грузии и оккупации двух регионов, мы показали наше непоколебимое стремление к урегулированию конфликта мирным путем. Мы должны объединиться и единым посланием призвать Россию остановить агрессивную политику и с уважением относится к суверенитету и территориальной целостности Грузии», — пишет Залкалиани.

Послание в «Twitter» сопровождает и видео-обращение министра иностранных дел Грузии, в котором Залкалиани заявляет, что в 10-летний период российской агрессии и оккупации, Грузия приложила большие усилия для решения конфликта, в том числе и путем участия в Женевских дискуссиях, где грузинская сторона не раз ставила на повестку дня факты нарушения прав человека в оккупированных регионах.

«Россия продолжает оккупацию регионов Грузии. Это происходит с грубым нарушением международного законодательства и игнорированием соглашения о прекращении огня, оформленного при посредничестве Евросоюза. Дорога к устойчивому и долгосрочному миру лежит на полном задействовании этого соглашения. Вывод российских соединений является решающим для трансформации конфликта. Ситуация с точки зрения безопасности и прав человека в оккупированных регионах вновь остается возмутительной. Новая мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему» является важным шагом, который наше правительство сделало с целях примирения разделенного народа и активации процесса интеграции. Важно сохранять единство и потребовать от России остановить агрессивную политику, также Москва должна отозвать решение о признании независимости Абхазского и Цхинвальского регионов и уважать территориальную целостность Грузии в международно признанных границах», — заявляет министр иностранных дел Грузии в видео-обращении.

По словам Залкалиани, несмотря на российскую оккупацию, Грузия доказала, что является стабильной и демократической страной, у которой есть европейское и евроатлантическое стремление».






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