МВД Грузии подтверждает нормальную работу КПП «Казбеги» на границе с Россией

06.08.2018 13:55 Контрольно-пропускной пункт «Казбеги» на российско-грузинской границе работает без проблем и неполадок. Об этом корр. «Новости-Грузи» сообщили в министерстве внутренних дел Грузии.



Ранее заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Памбукчян предупредил желающих приехать в Армению через Верхний Ларс об огромных очередях на границе между Россией и Грузией.

«На Ларсе опять возникли проблемы как на российском, так и грузинском участках. С российской стороны протяженность очереди достигает 9-10 км (пять километров из которых занята грузовиками), а в грузинской части скопились 200 грузовиков (сколько из них армянские, скажу позже)», — написал Памбукчян на своей странице в фейсбуке.



Замминистра отметил также, что в настоящее время идут работы, направленные на исправление ситуации.



«Российская сторона обеспечивает семиполосную пропускную способность. Прошу вас избегать варианта приезда в Армению по этой дороге, так как придется долго простоять в очереди», — предупреждает Памбукчян и обещает выкладывать новую информацию о ситуации на дороге.



По его информации, с российской стороны протяженность очереди достигает 9-10 километров, пять километров из которых занята грузовиками, а в грузинской части скопились 200 грузовиков.



Между тем в МВД Грузии отмечают, что пробка образовалась из-за того, что с потоком автомобилей не справляется российская сторона.

«С грузинской стороны работа идет в обычном режиме, а российская сторона не справляется с таким большим потоком автомобилей, вследствие чего и образовалась пробка», — заявили в МВД Грузии.



Ранее российская сторона сообщала, что при большом скоплении автомобилей на российской-грузинской границе, приоритет будет отдаваться пропуску в первую очередь туристов, а уже потом – грузовых трайлеров.



В настоящее время пропускной пункт «Казбеги – Верхний Ларс» является единственным легитимным пунктом пропуска на сухопутной границе между Грузией и Россией.















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