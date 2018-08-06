«Грузинская мечта» сегодня официально сделает заявление в связи с поддержкой Саломе Зурабишвили на выборах президента

06.08.2018 15:04 «Грузинская мечта» сегодня официально сделает заявление в связи с поддержкой Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии.



По информации Первого канала, в руководстве «Грузинской мечты» уже принято решение, что правящая команда не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента и поддержит Саломе Зурабишвили.



По существующей информации, о решении «Грузинской мечты» информирована и сама Саломе Зурабишвили, которая сделает заявление в связи с участием в выборах президента сегодня в 17 часов, а встреча большинства, членов политсовета и представителей правительства в центральном офисе «Грузинской мечты» состоится сегодня в 16 часов.



Выборы президента пройдут в Грузии 28 октября.















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