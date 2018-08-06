|
|
«Грузинская мечта» сегодня официально сделает заявление в связи с поддержкой Саломе Зурабишвили на выборах президента
06.08.2018 15:04
«Грузинская мечта» сегодня официально сделает заявление в связи с поддержкой Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии.
По информации Первого канала, в руководстве «Грузинской мечты» уже принято решение, что правящая команда не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента и поддержит Саломе Зурабишвили.
По существующей информации, о решении «Грузинской мечты» информирована и сама Саломе Зурабишвили, которая сделает заявление в связи с участием в выборах президента сегодня в 17 часов, а встреча большинства, членов политсовета и представителей правительства в центральном офисе «Грузинской мечты» состоится сегодня в 16 часов.
Выборы президента пройдут в Грузии 28 октября.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна