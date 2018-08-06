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Кацарава; Вступление Грузии в европейские и евроатлантические структуры, это суверенный выбор страны и народа


06.08.2018   16:05
Курс Грузии на интеграцию в ЕС и НАТО обусловлен исключительно интересами народа республики, заявила госминистр страны по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

"Грузия своим курсом развития, реформами ни с кем не борется. Курс европейского и евроатлантического развития Грузии служит только тому, чтобы страна в свободной, демократической среде могла развивать свою экономику, а народ был бы защищен", - сказала К.Цихелашвили в понедельник журналистам.

Так она прокомментировала высказывание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ" о том, что вступление Грузии в НАТО "может спровоцировать страшный конфликт".

По словам госминистра, курс евроатлантической интеграции Грузии "не направлен против России или какой-либо другой страны".

В свою очередь, в парламенте Грузии отмечают, что интеграция в НАТО является суверенным выбором грузинского народа, а не только политической целью.

"Со стороны Российской Федерации подобную риторику и заявления мы слышали не раз", - заявила в понедельник журналистам председатель парламентского комитета по внешним связям Софо Кацарава.

По ее словам, "вступление Грузии в европейские и евроатлантические структуры, это суверенный выбор страны и народа, что закреплено в конституции Грузии и резолюцией парламента".

"Это не только политическая цель грузинского руководства", - подчеркнула депутат.






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