Саакашвили: Только полные идиоты и полные дебилы могут говорить, что в 2008 году Грузия начала войну

06.08.2018 17:09 Только полные идиоты и полные дебилы могут говорить, что в 2008 году Грузия начала войну, - об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в интервью, данном «Настоящему времени».

«В 2008 году целью российского вторжения было нападение не просто на Грузию как страну, а на грузинскую государственность, потому что грузинская государственность тогда создавала проблемы в виде успешных реформ и так далее. И тогда целью было взятие Тбилиси, смена власти и отмена Грузии как государства», - заявил Саакашвили.



По его же словам, аморально говорить о том, что войну начала Грузия, поскольку существует множество материалов, опровергающих это.



«Спросите российских матерей, чьих детей перебросили туда, спросите полковника Казаченко (Андрей Казаченко, командир 135-го мотострелкового полка 19-ой мотострелковой дивизии 58-ой армии – НВ), который зашел в 3 часа утра вместе со своим полком в ущелье. Это хорошо задокументировано, он сам не отвергает. Уже нельзя спросить об этом Сергея Багапша (глава самопровозглашенной Абхазии умер в 2011 году от рака – НВ). Он за день, за 24 часа до якобы начала войны говорил: "Меня успокоили, российские войска уже зашли через туннель. Все хорошо". Он это сказал, это все хорошо зарегистрировано.



Спросите командиров первых танков, которые прошли через туннель за несколько дней, спросите мотострелков, которых выбросили туда за неделю, за две, за три до начала конфликта. Огромное количество людей уже были в активных боевых действиях, уже были внутри Грузии, взрывали, нападали. И это были не так называемые "миротворцы". Это были не так называемые "добровольцы", хотя эти "добровольцы" – это тоже были российские войска. Это были регулярные российские войска. Это хорошо очень задокументировано.



Если в результате всего этого еще кто-то мне задает такой вопрос, это просто или полные мерзавцы, или, еще раз говорю, дебилы, идиоты, которые просто не понимают, о чем идет речь», - заявил Михеил Саакашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

