Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Грузию в 2008 году спасли семь европейских лидеров


06.08.2018   17:19
Грузию в 2008 году спасли семь европейских лидеров, они стояли вместе с нами на митинге, когда Путин как раз грозился разбомбить этот митинг, - об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в интервью «Настоящему времени».

«Они приехали в Грузию вопреки угрозам со стороны российских военных сбить их самолет. Я имею в виду президента Качиньского. Саркози приехал, потом сразу Меркель приехала и другие.

Но тогда Грузия была очень важной, у нас была дипломатическая солидарность. К сожалению, сейчас мы пропали с радаров мировых держав. Грузия стала слишком незначительной, и сейчас она очень уязвима. Грузия в военном плане не может этот вопрос решить. Единственное [решение] для маленькой страны – это дипломатическая солидарность и привлекательность для других.

К сожалению, и это сейчас пропало. Поэтому нам как минимум надо восстановить это. Надо, чтобы Грузия дальше продолжила быстрое движение вперед и предложила миру то, что делает ее привлекательной и интересной – и тогда мир будет нас поддерживать. Сейчас мы незначительны, мы никому не нужны. А когда ты никому не нужен, ты очень уязвим для того, кому ты нужен как жертва», - заявил Михеил Саакашвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саломе Зурабишвили выдвинула свою кандидатуру на выборах президента Грузии
В Грузии по запросу российской стороны задержан нижегородский депутат
Цихелашвили: инфраструктурные проекты – ответ на политику проволочных ограждений
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна