Саакашвили: Грузию в 2008 году спасли семь европейских лидеров

06.08.2018 17:19 Грузию в 2008 году спасли семь европейских лидеров, они стояли вместе с нами на митинге, когда Путин как раз грозился разбомбить этот митинг, - об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в интервью «Настоящему времени».



«Они приехали в Грузию вопреки угрозам со стороны российских военных сбить их самолет. Я имею в виду президента Качиньского. Саркози приехал, потом сразу Меркель приехала и другие.



Но тогда Грузия была очень важной, у нас была дипломатическая солидарность. К сожалению, сейчас мы пропали с радаров мировых держав. Грузия стала слишком незначительной, и сейчас она очень уязвима. Грузия в военном плане не может этот вопрос решить. Единственное [решение] для маленькой страны – это дипломатическая солидарность и привлекательность для других.



К сожалению, и это сейчас пропало. Поэтому нам как минимум надо восстановить это. Надо, чтобы Грузия дальше продолжила быстрое движение вперед и предложила миру то, что делает ее привлекательной и интересной – и тогда мир будет нас поддерживать. Сейчас мы незначительны, мы никому не нужны. А когда ты никому не нужен, ты очень уязвим для того, кому ты нужен как жертва», - заявил Михеил Саакашвили.

















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