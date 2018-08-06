Саломе Зурабишвили будет баллотироваться на выборах президента в качестве независимого кандидата

06.08.2018 17:27 Саломе Зурабишвили будет баллотироваться на выборах президента в качестве независимого кандидата. Об этом она заявила несколько минут назад.



«Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента. Это моё решение. Я много думала об этом решении. Это не произошло за один день, потому что это — очень большая ответственность.



Саломе Зурабишвили является членом парламента 9-ого созыва. В законодательном органе она является независимым мажоритарным депутатом от Мтацминдского района столицы. На данный момент она занимает и должность первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа.















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