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Греция благодарит Грузию за предложение помощи во время пожара на острове Аттика


06.08.2018   17:39
Греция благодарит Грузию за предложение помощи во время пожара на острове Аттика.

Письмо с благодарностью Служба гражданской безопасности Греции направила на имя премьер-министра Грузии и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

«Солидарность была выражена в очень сложный для нашей страны период, в человеческие жертвы и рамки материального ущерба осложнили нашу борьбу с ситуацией. Всегда утешительным и ободряющим для нас является знать, что вы выражаете сожаление каждому человеку, который пострадал в результате данной природной катастрофы, которая обрушилась на нашу страну. Такие жесты дают нам необходимое мужество и желание, продолжать сложные задачи по реагированию на чрезвычайные ситуации и восстановление. Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Я верю, что блестящее сотрудничество в сфере гражданской обороны между нашими странами аналогично будет продолжаться и в будущем», — говорится в письме главы секретариата гражданской обороны Греции Янниса Капакиса.






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