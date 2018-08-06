Греция благодарит Грузию за предложение помощи во время пожара на острове Аттика

06.08.2018 17:39 Греция благодарит Грузию за предложение помощи во время пожара на острове Аттика.



Письмо с благодарностью Служба гражданской безопасности Греции направила на имя премьер-министра Грузии и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.



«Солидарность была выражена в очень сложный для нашей страны период, в человеческие жертвы и рамки материального ущерба осложнили нашу борьбу с ситуацией. Всегда утешительным и ободряющим для нас является знать, что вы выражаете сожаление каждому человеку, который пострадал в результате данной природной катастрофы, которая обрушилась на нашу страну. Такие жесты дают нам необходимое мужество и желание, продолжать сложные задачи по реагированию на чрезвычайные ситуации и восстановление. Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Я верю, что блестящее сотрудничество в сфере гражданской обороны между нашими странами аналогично будет продолжаться и в будущем», — говорится в письме главы секретариата гражданской обороны Греции Янниса Капакиса.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

