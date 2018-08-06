|
|
США призывают Москву покончить с бордеризацией в Грузии
06.08.2018 17:54
После вторжения в Грузию Россия продолжает на оккупированных территориях политику бордеризации. Россия воздвигает барьеры, которые негативно сказываются на жизни населения, проживающего по обе стороны колючей проволоки. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
«Такая бордеризация несовместима с суверенитетом и территориальной целостностью Грузии. Мы всегда призываем Россию, как сторону конфликта, отказаться от бордеризации и выполнить обязательства, возложенные на нее Соглашением о прекращении огня от 2008 года», – говорится в заявлении.
В посольстве США напоминают: среди этих обязательств – вывод войск на позиции, предшествовавшие конфликту, и обеспечение беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна