США призывают Москву покончить с бордеризацией в Грузии

06.08.2018 17:54 После вторжения в Грузию Россия продолжает на оккупированных территориях политику бордеризации. Россия воздвигает барьеры, которые негативно сказываются на жизни населения, проживающего по обе стороны колючей проволоки. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.



«Такая бордеризация несовместима с суверенитетом и территориальной целостностью Грузии. Мы всегда призываем Россию, как сторону конфликта, отказаться от бордеризации и выполнить обязательства, возложенные на нее Соглашением о прекращении огня от 2008 года», – говорится в заявлении.



В посольстве США напоминают: среди этих обязательств – вывод войск на позиции, предшествовавшие конфликту, и обеспечение беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи.















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