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«Грузинская мечта» не будет выдвигать кандидата на выборы президента


06.08.2018   18:19
«Грузинская мечта» не будет выдвигать кандидата на выборы президента. Об этом председатель парламента Грузии, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил на пресс-конференции в центральном офисе партии.

«Сегодня состоялась партийная встреча, на которой мы рассмотрели важные вопросы, в том числе, приняли решение об участии «Грузинской мечты» в президентских выборах. Принято принципиальное решение, что «Грузинская мечта» не будет выдвигать кандидата на выборы», — заявил Кобахидзе.

По его словам, «Грузинская мечта» рассмотрит полный список кандидатов в президенты и позднее примет решение, какого кандидата поддержать.






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