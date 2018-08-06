«Грузинская мечта» не будет выдвигать кандидата на выборы президента

06.08.2018 18:19 «Грузинская мечта» не будет выдвигать кандидата на выборы президента. Об этом председатель парламента Грузии, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил на пресс-конференции в центральном офисе партии.



«Сегодня состоялась партийная встреча, на которой мы рассмотрели важные вопросы, в том числе, приняли решение об участии «Грузинской мечты» в президентских выборах. Принято принципиальное решение, что «Грузинская мечта» не будет выдвигать кандидата на выборы», — заявил Кобахидзе.



По его словам, «Грузинская мечта» рассмотрит полный список кандидатов в президенты и позднее примет решение, какого кандидата поддержать.















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