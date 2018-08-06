Начался визит министров иностранных дел Польши, Литвы и Латвии в Грузию

06.08.2018 21:25 Начался визит министров иностранных дел Польши, Литвы и Латвии в Грузию.



Вместе с главами внешнеполитических ведомств в Тбилиси прибыл вице-премьер Украины.



Делегацию гостей в аэропорту приветствовал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



В рамках визита члены делегации побывают на линии оккупации, почтят память погибших в борьбе за территориальную целостность Грузии и проведут встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента Грузии.















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