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Начался визит министров иностранных дел Польши, Литвы и Латвии в Грузию


06.08.2018   21:25
Начался визит министров иностранных дел Польши, Литвы и Латвии в Грузию.

Вместе с главами внешнеполитических ведомств в Тбилиси прибыл вице-премьер Украины.

Делегацию гостей в аэропорту приветствовал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

В рамках визита члены делегации побывают на линии оккупации, почтят память погибших в борьбе за территориальную целостность Грузии и проведут встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента Грузии.






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