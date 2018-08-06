Посольство США: Россия продолжает политику бордеризации на оккупированных территориях Грузии

06.08.2018 21:27 После вторжения в Грузию Россия продолжает политику бордеризации на оккупированных территориях. Россия возводит барьеры, которые негативно влияют на жизнь людей, находящихся по обе стороны ограждений - заявление об этом распространило посольство США в Грузии на странице Facebook.



В четвертом по ряду заявлении США сказано, что Соединенные Штаты призывают Россию снять барьеры, и выполнить обязательства, взятые договором о прекращении огня от 2008 года.



"Они разделяют семьи, соседей, перекрывают дорогу местному населению до сельскохозяйственных участков, и ставят под еще большим риском уязвимую часть населения, в том числе людей, нуждающихся в медицинской помощи.



Такая бордеризация несовместима с суверенитетом и территориальной целостностью Грузии. Мы постоянно призываем Россию, как сторону конфликта, снять барьеры, и выполнить обязательства, взятые договором о прекращении огня от 2008 года.



Среди этих обязательств вывод сил на позиции, существующие до конфликта, и обеспечение беспрепятственной доступности гуманитарной помощи"- сказано в распространенном заявлении.

















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