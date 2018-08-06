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Проекты в сопредельных с линией оккупации селах находятся под особым мониторингом - Бегиашвили


06.08.2018   21:28
Заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Илья Бегиашвили сегодня находился в селе Сакоринтло Каспского муниципалитета. Он ознакомился с проблемами местного населения, и говорил о значении осуществления инфраструктурных проектов в селах вдоль линии оккупации.

"Здесь нашим гражданам требуется особое внимание, и мы по всем направлениям стараемся облегчить их социальное положение. Сейчас асфальтируется 2,7 километров дороги, связующей Сакоринтло и Ахалшена, и что отрадно, мы закончим проект раньше плана. Продолжается комплексный проект водоснабжения, что подразумевает строительство-реабилитацию скважин, водосточных каналов, ирригационных систем. Планируется еще много проектов из разных фондов в будущие годы, на что будут потрачены десятки миллионов лари"- заявил Илья Бегиашвили.

По словам замминистра регионального развития и инфраструктуры, все текущие и запланированные проекты подогнаны под требования, и нужды местного населения

В селе Сакоринтло Каспского муниципалитета сегодня находились заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Илья Бегиашвили, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, члены парламента Георгий Вольски, и Софья Кацарава.






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