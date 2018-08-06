Зурабишвили: В связи со своим решением я консультировалась только с собой

06.08.2018 21:28 Никаких консультаций в связи с моим решением не было, я консультировалась только с собой, — заявила независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили в ответ на вопрос журналиста по поводу консультаций с Бидзиной Иванишвили.



«Консультаций на эту тему не было, в основном у меня были консультации с собой, и это были непростые консультации, так как я выдвинулась в качестве независимого кандидата. Если понадобится, у меня будут консультации со всеми, с кем будет нужно. Независимый кандидат — это не одинокий человек, который дин заперся в своем доме, как я в эти дни», — сказала Саломе Зурабишвили.















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