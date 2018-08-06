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Мдинарадзе: Мы обязательно поддержим одного из кандидатов в президенты


06.08.2018   21:32
«Грузинская мечта» обязательно поддержит одного из кандидатов в президенты, и это произойдет после того, как все кандидаты подадут документы в Центральную избирательную комиссию, — заявил глава парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе по окончанию сегодняшней встречи в центральном офисе партии.

По его словам, на заседание были высказаны разные мнения в связи с этим вопросом.

«Было высказано много мнений, в том числе было предложение не поддерживать никого из кандидатов и дальше. Однако, поскольку в этой стране существует «Национальное движение» и его различные подразделения, мы не можем допустить даже 0,1-процентного риска того, что кто-либо из них может получить преимущество над другими претендентами. Мы обязательно поддержим какого-либо кандидата в президенты. Это произойдет после того, как все кандидаты подадут документы в ЦИК», — заявил депутат.

Как заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе после встречи в офисе «Грузинской мечты», на встрече были обсуждены важные вопросы, в том числе принято решение, что «Грузинская мечта» не будет выдвигать своего кандидата на предстоящих президентских выборах.






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