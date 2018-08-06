Кордзая: Патриарх своим заявлением пошел против общества и прогресса

06.08.2018 21:40 Генеральный секретарь "Республиканской партии" Тамар Кордзая считает шагом против общества заявление католикоса-патриарха всея Грузии Илии II о легализации марихуаны. По ее словам, патриархия действует против института, являющегося единственным источником прогресса в стране.



"Вчерашнее заявление патриарха является враждебным в отношении собственной страны и общества. Он идет против общества, Конституционного суда, и системы демократии. Когда представители патриархии выступают против Конституционного суда, единственного источника прогресса в этой стране, эти заявления являются выступлением против общества"- заявила Кордзая "Нетгазете".



По мнению Тамар Кордзая, дело касается не только заявлений в связи с легализацией марихуаны, и патриархия уже давно отстала от прогресса. По ее словам, этому содействует и власть Грузии, тесно сотрудничая с Церковью.



"Этот процесс начался не вчера. Мы, "республиканцы" очень давно об этом говорим. Очень жаль, что никакой прогресс человечества на нашей Церкви не отражается. Она ведет страну в бездну. Самая большая беда в том, что с патриархией очень тесно сотрудничает "Грузинская мечта", и нынешняя власть.



Она (правящая команда) трепещет перед патриархией, а патриархия наслаждается властью, нравится, когда ее боятся. Она живет действиями против христианства, поскольку Христос не проповедует насаждение страха, Христос проповедует любовь. А патриархия старается напугать общество своим обществом, особенно политиков, и в (парламентском) большинстве есть такие напуганные. Она достаточно злоупотребляет этим, как с экономической, так и точки зрения власти.



Одно ясно, что ни патриархия, ни "мечта" не смогут достичь своих целей, поскольку наши граждане высоко сознательные, и они понимают каждый шаг, который принесет человеку индивидуальную свободу"- заявила Кордзая.



По ее же словам, риторика патриархии напоминает ей правление Советского Союза, от которого общество отказалось в свое время:



"Поразительно, что в советское время Церковь подвергалась преследованию, но наша патриархия больше всех освоила советскую систему управления. Сегодня она живет по этим правилам".

















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