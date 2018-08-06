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Кобахидзе: Мы поддержим кандидата без условий, и это будет гарантом его независимости


06.08.2018   21:44
Мы поддержим независимого кандидата без условий, и это будет гарантом его независимости, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, чем ответил на вопрос журналистов о том, что в случае поддержки «Грузинской мечтой» насколько будет любой из независимых кандидатов реально независимым президентом.

Кобахидзе также пояснил, что с Саломе Зурабишвили, которая сегодня официально назвала себя кандидатом в президенты Грузии, у него консультаций не было. По словам председателя парламента, Зурабишвили приходила к нему как член парламента к председателю парламента.

«Консультаций у нас сегодня не было. Г-жа Зурабишвили приходила ко мне как член парламента к председателю парламента. Она просто ввела меня в курс дела по поводу своего заявления. Это были не консультации. Что касается поддержки, мы поддержим какого-нибудь независимого и беспартийного кандидата, эта будет наша позиция, и наша позиция по конкретному человеку сформируется после того, как мы взглянем на полный спектр тех кандидатов в президенты. Сегодня говорить об именах и фамилиях будет неверно. Принцип заключается в следующем – кандидат должен быть реально независимым и беспартийным для того, чтобы был поддержан «Грузинской мечтой». Мы поддержим кандидата без условий, и это будет гарантом его независимости», - заявил Ираклий Кобахидзе.







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