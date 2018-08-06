Залкалиани: Наше движение в евроатлантические структуры усиливает страну

06.08.2018 21:45 Подобные заявления со стороны российских властей не в новинку, — сказал министр иностранных дел Грузии, комментируя заявление российского премьера Дмитрия Медведева.



По словам Давида Залкалиани, интеграция Грузии в европейские и евроатлантические структуры усиливает государственность и обороноспособность государства.



«Подобные заявления постоянно слышны со стороны российской власти. Похожие заявления были до начала саммита НАТО, так и после него. Хочу четко заявить, что интеграция в европейские и евроатлантические структуры является суверенным выбором Грузии. Этот выбор закреплен Конституцией Грузии и соответствующими резолюциями парламента. Он является приоритетом правительственной программы, и мы обязательно продолжим движение в этом направлении. Наше движение в евроатлантические структуры укрепляет страну, демократические институты, обороноспособность и государственность », — заявил Давид Залкалиани.



Напомним, что по заявлению премьер-министра России Дмитрия Медведева, вступление Грузии в НАТО завершится катастрофическими результатами. «Вступление Грузии в Североатлантический альянс может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо», — заявил Медведев в интервью радио «Коммерсантъ FM».















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