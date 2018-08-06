Главы МИД Польши, Литвы и Латвии призвали Европу к сплоченности перед лицом российской агрессии

06.08.2018 22:07 Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович встретится со своими коллегами из Литвы, Латвии и Украины в Грузии в преддверии 10-й годовщины российской агрессии на эту страну. Об этом сообщает "Польское радио".



Перед вылетом в Грузию министры иностранных дел Польши, Литвы и Латвии приняли участие в пресс-конференции в Варшаве.



Глава польского МИДа во время своего выступления напомнил слова президента Польши Леха Качиньского десятилетней давности о российской агрессии: «Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтики, а позже – на мою страну Польшу».



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс убежден, что Европа не сделала выводы после нападения России на Грузию: «Мы говорили, что мы должны придерживаться твердой позиции, мы должны требовать от агрессора соответствующего поведения. Нас почти никто не послушал. Наша задача – не забывать об этой угрозе. Мы должны проявить солидарность, а также поддержать грузин в их выборе – на пути евроатлантической интеграции».



Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевичс отметил, что этот визит будет также иметь практическое значение.



«Грузия и Украина проходят сейчас через большие перемены, одновременно с этим борясь за свою территориальную целостность. Все мы понимаем, что эта ситуация изменится только тогда, когда Грузия и Украина станут частью нашей евроатлантической семьи», - сказал Ринкевичс.



В Грузии политики встретятся с президентом, премьер-министром, главой парламента и министром иностранных дел Грузии. Они будут обсуждать сближение Грузии с ЕС и НАТО, - отмечается в сообщении.















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