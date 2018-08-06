В МИД Украины призвали РФ вывести войска из оккупированных территорий Грузии

06.08.2018 22:13 В МИД Украины призвали РФ вывести войска из оккупированных территорий Грузии, а ЕС, ОБСЕ и ООН содействовать урегулированию конфликта

В Министерстве иностранных дел Украины призвали РФ вывести военные подразделения с оккупированных территории Грузии, принять меры по демилитаризации регионов и обеспечить доступ международных организаций.



"Призываем Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион) и осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий", - говорится в заявлении МИД в понедельник в канун 10-й годовщины начала вооруженной агрессии РФ против Грузии.



Кроме того во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что именно РФ несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций.



"Украина обращается к посредникам Женевских международных дискуссий - ЕС, ОБСЕ, ООН и США и всему международному сообществу продолжить прилагать усилия, направленные на урегулирование российско-грузинского конфликта", - добавили в МИД.



В дипломатическом ведомстве также отметили, что Украина в очередной раз подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между государствами.



В частности, Украина поддерживает мирную инициативу правительства Грузии "Шаг к лучшему будущему", направленную на урегулирование конфликта и примирение.















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