У Грузинской мечты не будет своего кандидата на президентских выборах

06.08.2018 22:35 Грузинская мечта не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах, запланированных на 28 октября, но возможно поддержит независимого кандидата. Свою позицию по этому поводу правящая команда зафиксирует после того, как станут известны все кандидаты в президенты.



Об этом сегодня заявил председатель Парламента Ираклий Кобахидзе после встречи с офис Грузинской мечты, в которой участвовали представители Политсовета партии, парламентского большинства и члены правительства. По словам Кобахидзе, у Грузинской мечты есть «множество» вероятных кандидатов в президенты, которые «в первом же туре выборов смогли бы победить», но на этот раз Грузинская мечта «отказывается» выдвигать своего кандидата.



По словам Кобахидзе, по новой Конституции, Грузия является парламентской республикой, и президент должен быть «политически нейтральным, надпартийным, высокопоставленным лицом», а в случае избрания политического кандидата на пост президента, «ему сложно будет сохранять политический нейтралитет».



«Избрание партийного кандидата Грузинской мечты на пост президента, тем более нежелательно в тех условиях, когда Грузинская мечта представлена в большинстве в центральной власти и в органах самоуправления, и владеет сильными рычагами определения и исполнения политики», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По словам главы Парламента, Грузинская мечта осознает ответственность перед обществом и «несомненно» у нее будет «четкая» позиция в отношении президентских выборов и поддержит на выборах какого-нибудь «беспартийного и независимого» кандидата, но он также отметил, что возможно, что партия откажется поддержать кого-либо из кандидатов, «если будет очевидно», что «даже без нашего активного вмешательства на президентских выборах может быть избран надпартийный и независимый кандидат».



Председатель парламента отметил, что с момента прихода к власти Грузинская мечта «твердо укореняет высокие демократические стандарты», и это решение внесет «важнейший вклад» в правильном развитии президентского института.



Ираклий Кобахидзе сделал это заявление после того, как депутат Парламента Саломе Зурабишвили провела брифинг, на котором объявила о выдвижении собственной кандидатуры на президентских выборах. Ранее СМИ сообщали, что правящая партия на президентских выборах поддержит кандидатуру именно Саломе Зурабишвили.















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