|
|
Мамука Бахтадзе принял представителей высокого ранга дружественных Грузии стран
06.08.2018 22:37
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе принял на официальном ужине министров иностранных дел Польши, Лиетувы, Латвии и вице-премьера Украины, которые посетили Грузию в связи с 10-летней годовщиной российско-грузинской войны 2008 года.
Глава правительства поблагодарил их и отметил, что визит представителей высокого ранга дружественных стран является еще одним выражением поддержки Грузии со стороны международного содружества.
В рамках визита, министры иностранных дел Польши, Лиетувы, Латвии и вице-премьер Украины отправятся к оккупационной линии, почтят память погибших за территориальную целостность Грузии и проведут встречи высокого ранга.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна