Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мамука Бахтадзе принял представителей высокого ранга дружественных Грузии стран


06.08.2018   22:37
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе принял на официальном ужине министров иностранных дел Польши, Лиетувы, Латвии и вице-премьера Украины, которые посетили Грузию в связи с 10-летней годовщиной российско-грузинской войны 2008 года.

Глава правительства поблагодарил их и отметил, что визит представителей высокого ранга дружественных стран является еще одним выражением поддержки Грузии со стороны международного содружества.

В рамках визита, министры иностранных дел Польши, Лиетувы, Латвии и вице-премьер Украины отправятся к оккупационной линии, почтят память погибших за территориальную целостность Грузии и проведут встречи высокого ранга.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
NDI: В Грузии 1% опрошенных не знают про интернет
«Грузинская мечта» поддержит на выборах президента беспартийного кандидата
В МИД Украины призвали РФ вывести войска из оккупированных территорий Грузии, а ЕС, ОБСЕ и ООН содействовать урегулированию конфликта
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна