Мамука Бахтадзе принял представителей высокого ранга дружественных Грузии стран

06.08.2018 22:37 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе принял на официальном ужине министров иностранных дел Польши, Лиетувы, Латвии и вице-премьера Украины, которые посетили Грузию в связи с 10-летней годовщиной российско-грузинской войны 2008 года.



Глава правительства поблагодарил их и отметил, что визит представителей высокого ранга дружественных стран является еще одним выражением поддержки Грузии со стороны международного содружества.



В рамках визита, министры иностранных дел Польши, Лиетувы, Латвии и вице-премьер Украины отправятся к оккупационной линии, почтят память погибших за территориальную целостность Грузии и проведут встречи высокого ранга.















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