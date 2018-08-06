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Усупашвили: Надеюсь победить Саломе Зурабишвили на выборах


06.08.2018   23:12
«Рад, что у меня будут достойные конкуренты в президентском избирательном марафоне, и одним из них будет г-жа Саломе Зурабишвили», — сказал лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили. Политик выразил надежду, что на выборах нанесет поражение Саломе Зурабишвили, как это было на праймериз оппозиции в 2007 году.

«В 2007 году мы сразились друг с другом на праймериз оппозиции, и я победил г-жу Саломе. Надеюсь, что нынешние выборы закончатся тем же результатом. Я уверен, что серьезная часть грузинского населения, включая людей, которые поддерживали «Грузинскую мечту» в 2012 году, теперь поддержат меня. Я знаю решение грузинского населения, оно поддержит того, кто верен переменам и принципам 2012 года», — заявил Усупашвили.

По его словам, правящая партия когда-нибудь преодолеет кризис и будет выдвигать на выборы своих кандидатов.

«Такое случается, когда партии не удается подобрать своего кандидата. Надеюсь, все это не навредит г-же Саломе Зурабишвили. Сейчас мы должны поверить, что «Мечта», у которой в государственной системе Грузии, в муниципалитетах, не то что бы мэры, но и председатели и большинства в Сакребуло, руководители служб, завотделы и даже уборщики из своих людей, вдруг одумалась и уступает президентское кресло? Конечно, видя все это нам очень трудно будет поверить в такое», — сказал Давид Усупашвили.






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