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Польша призывает Россию прекратить агрессивную и провокационную политику в отношении Грузии


06.08.2018   23:15
Министерство иностранных дел Польши распространило специальное заявление в связи с 10-й годовщиной агрессии России против Грузии.

«Десять лет назад, в результате военной агрессии Российской Федерации против Грузии, Абхазия и Цхинвальский регион оказались под сепаратистскими правлениями, которые были основаны и поддержаны Москвой.

Министерство иностранных дел Польши с 2008 года проводит мониторинг за ситуацией в этих двух регионах, и поддерживает усилия международного сообщества по восстановлению территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении в МИД Польши.

В документе подчеркивается, что Варшава рассматривает Абхазию и Цхинвальский регион как неотъемлемые составные части Грузии и противостоит всем действиям, которые мешают правительству Грузии контролировать свою территорию в международно признанных границах.

«Мы осуждаем шаги, направленные на интеграцию Абхазии и Цхинвали с Россией. Мы обеспокоены фактами нарушений прав человека на оккупированных территориях. Кроме того, мы выступаем против процесса так называемой «бордеризации», что приводит к ограничению свободы передвижения для мирного населения», — говорится в заявлении.

Официальная Варшава также полностью поддерживает политику непризнания, проводимую грузинским правительством.

«Напомним, что Польша поддержала Грузию и в 2008 году во время российской военной агрессии, свидетельством чему является исторический визит бывшего президента Польши в Тбилиси. Польша ещё раз призывает Российскую Федерацию прекратить агрессивную и провокационную политику в отношении Грузии и полностью выполнить т.н. «Соглашение Медведева-Саркози». Мы поддерживаем продолжение диалога в формате Женевских дискуссий и полное осуществление мандата Миссии наблюдателей ЕС, что будет способствовать мирному процессу», — говорится в заявлении МИД Польши.






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