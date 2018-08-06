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Заявление МИД Украины по случаю 10-й годовщины российско-грузинской войны 2008 года
06.08.2018 23:26
8 августа 2018 исполняется 10 лет с начала прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Пренебрегая общепризнанными нормами и принципами международного права, вооруженные силы РФ грубо нарушили международно признанные границы и вторглись на суверенную территорию Грузии.
Украина в очередной раз подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами.
В частности, Украина поддерживает последнюю мирную инициативу Грузинского правительства «Шаг к лучшему будущему», направленную на урегулирование конфликта и примирения.
Призываем Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион) и осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий.
Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций.
Украина обращается к посредникам Женевских международных дискуссий - ЕС, ОБСЕ, ООН и США и всего международного сообщества продолжить прилагать усилия, направленные на урегулирование российско-грузинского конфликта.
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