МИД Грузии распространяет заявление в связи с 10-ой годовщиной российской военной агрессии против Грузии

07.08.2018 10:45 Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление в связи с 10-ой годовщиной российской военной агрессии против Грузии.



В заявлении отмечается, что 7 августа 2018 года исполнилось 10 лет с широкомасштабной российской военной интервенции и в результате незаконной оккупации неотъемлемых регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии.



«Военной агрессией против суверенного государства и последующими незаконными шагами Россия грубо нарушила фундаментальные нормы и принципы международного права и создала опасный прецедент с точки зрения нападения на установленный международный порядок. Действия России в 2008 году были продиктованы амбицией изменить границы в Европе и стремлением подорвать архитектуру европейской безопасности.



Спустя десять лет Россия продолжает агрессию против Грузии. Широкомасштабные военные учения на оккупированных территориях 1-15 августа, участие в которых принимают несколько тысяч российских военнослужащих и сотни военной техники, является попыткой беспрецедентного характера со стороны России, продемонстрировать свою военную мощь, которая в то же время является использованием силы против Грузии и угрозой применения силы», — говорится в заявлении.



Как говорят в ведомстве, спустя 10 лет с российско-грузинской войны Российская Федерация еще не выполнила соглашение о прекращении огня, подписанное при посредничестве Евросоюза 12 августа 2008 года, и продолжает нарушать международные обязательства, несмотря на постоянные призывы международного сообщества.



«Полностью игнорируя обязательства, взятые на себя соглашением о прекращении огня, о выводе войск с территории Грузии, Москва еще больше укрепляет свое незаконное военное присутствие на месте и мешает созданию международных механизмов безопасности в регионах Грузии – Абхазии и Цхинвали», — отмечается в заявлении.



Министерство иностранных дел Грузии выражает встревоженность в связи с ухудшением положения с точки зрения безопасности и прав человека на оккупированных территориях.















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