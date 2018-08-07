Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Польши и вице-премьер Украины опротестовали российскую оккупацию

07.08.2018 10:49 Должностные лица стран-партнеров Грузии опротестовали российскую оккупацию у оккупационной линии на 10-ую годовщину Августовской войны.



Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Польши и вице-премьер Украины прибыли с село Одзиси, которое находится у оккупационной линии, и ознакомились с положением на месте. Оттуда они с помощью биноклей осмотрели российскую военную базу Ахмаджи.



С положением на оккупационной линии гостей ознакомили представители аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

