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Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Польши и вице-премьер Украины опротестовали российскую оккупацию
07.08.2018 10:49
Должностные лица стран-партнеров Грузии опротестовали российскую оккупацию у оккупационной линии на 10-ую годовщину Августовской войны.
Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Польши и вице-премьер Украины прибыли с село Одзиси, которое находится у оккупационной линии, и ознакомились с положением на месте. Оттуда они с помощью биноклей осмотрели российскую военную базу Ахмаджи.
С положением на оккупационной линии гостей ознакомили представители аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии.
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