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Вице-премьер Украины: Призываем Россию вывести свои военные подразделения с территории Грузии и Украины


07.08.2018   10:54
Призываем Россию вывести свои военные подразделения с территории Грузии и Украины, — об этом заявил вице-премьер Украины Павло Розенко, который находится в Грузии с визитом.

По словам Розенко, Россия является агрессором и ее цель – полная экспансия Грузии и Украины.

«Десять лет назад в Грузии находился президент Украины, он в тяжелые минуты выразил Грузии солидарность. Хочу почтить память героев, которые боролись за независимость Грузии. Полная ответственность за все возлагается на Российскую Федерацию. Россия является агрессором, ее цель – полная экспансия как Грузии, так и Украины.

Призываем Россию вывести свои военные подразделения с территории Грузии и Украины. На Россию целиком возлагается ответственность за ту гуманитарную катастрофу, которая создалась на оккупированной территории. Россия должна прекратить незаконную бордеризацию.

Мы поддерживаем шаг правительства Грузии – Шаг к будущему. Правительство Грузии делает все, чтобы иметь отношения с населением, проживающим по ту сторону оккупационной линии. А Россия пытается мешать этим отношениям.

Интеграция и полное вступление Грузии и Украины в Евросоюз и НАТО будет способствовать развитию наших стран и защитит наши страны от российской агрессии.

Россия использует гибридную войну, это – вмешательство во всевозможные избирательные процессы. Наша сила – в интеграции в НАТО и Евросоюз», — заявил вице-премьер Украины Павло Розенко.






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