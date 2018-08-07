Состоится круглый стол «Для мира и безопасности – 10 лет спустя российско-грузинской войны 2008 года»

07.08.2018 10:54 По организации министерства иностранных дел Грузии сегодня состоится круглый стол «Для мира и безопасности – 10 лет спустя российско-грузинской войны 2008 года». По данным ведомства, во встрече в формате круглого стола участие примут гости высокого ранга из разных стран.



К участникам круглого стола обратятся: президент Грузии, премьер-министр Грузии, председатель парламента Грузии, министр иностранных дел Грузии, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства и находящиеся в Грузии с визитом гости высокого ранга из разных стран», — заявляют в министерстве иностранных дел Грузии.



6-7 августа, в связи с 10-летием с Августовской войны Грузию посетили: министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, министр иностранных дел Лиетувы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и вице-премьер Украины Павло Розенко.



«В рамках круглого стола будут рассматриваться вызовы перед безопасностью и миром в Европе. Особое внимание будет уделено вопросам мирного решения существующих в регионе конфликтов. На мероприятии речь пойдет о российско-грузинском конфликте, тяжелом положении с точки зрения безопасности и прав человека в оккупированных регионах Грузии, политике правительства Грузии о решении конфликта мирным путем и усилиях международного сообщества в этом направлении», — заявляют в министерстве иностранных дел Грузии.



Вместе с тем, по информации министерства иностранных дел, рамках визита гости посетят оккупационную линию, почтят память героев, погибших за территориальную целостность Грузии, встретятся с президентом, премьер-министром и председателем парламента Грузии.



Визит представителей дружественных государств на 10-ую годовщину российско-грузинской войны 2008 года осуществляется по совместной инициативе Лиетувы и Польши.















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