Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии почтил память героев, погибших в Августовской войне


07.08.2018   11:02
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе почтил память героев, погибших в Августовской войне.

Глава правительства, вместе с представителями властей Грузии и дружественных государств, возложил венок к мемориалу Героям в Мухатгверди.

«10 лет назад Россия осуществила еще одну агрессию в отношении Грузии, грузинского государства, погибли наши граждане. Хочу принести соболезнования всем грузинским семьям, которые потеряли ребенка, мать, отца, брата, родственника или друга. 20% территорий Грузии, к сожалению, все еще оккупированы и у наших граждан нет возможность вернуться в свои семьи. Нашим ответом на это является строительство грузинского государства, непоколебимая интеграция Грузии в Европейское пространство и формирование сильного общества, конкурентноспособной экономики», — заявил премьер-министр.

Он поблагодарил дружественные страны за поддержку и отметил, что грузинский народ никогда этого не забудет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении обезвредила преступные группы, незаконно освобождавших от службы в армии
В Министерстве сельского хозяйства Армении выявлены махинации с дизельным топливом
Вице-премьер Армении не понимает позицию АРФ Дашнакцутюн относительно ареста Роберта Кочаряна
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна