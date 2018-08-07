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Премьер-министр Грузии почтил память героев, погибших в Августовской войне
07.08.2018 11:02
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе почтил память героев, погибших в Августовской войне.
Глава правительства, вместе с представителями властей Грузии и дружественных государств, возложил венок к мемориалу Героям в Мухатгверди.
«10 лет назад Россия осуществила еще одну агрессию в отношении Грузии, грузинского государства, погибли наши граждане. Хочу принести соболезнования всем грузинским семьям, которые потеряли ребенка, мать, отца, брата, родственника или друга. 20% территорий Грузии, к сожалению, все еще оккупированы и у наших граждан нет возможность вернуться в свои семьи. Нашим ответом на это является строительство грузинского государства, непоколебимая интеграция Грузии в Европейское пространство и формирование сильного общества, конкурентноспособной экономики», — заявил премьер-министр.
Он поблагодарил дружественные страны за поддержку и отметил, что грузинский народ никогда этого не забудет.
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