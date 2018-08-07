Министр иностранных дел Польши: «Шаг к лучшему будущему» - очень смелая инициатива с точки зрения мирной реинтеграции

07.08.2018 11:14 Ни одна страна не может менять границы другой страны с использованием силы. Такое действие является нарушением международного права, — об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который находится с визитом в Грузии в связи с 10-летней годовщиной российско-грузинской войны 2008 года.



По его словам, Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны в международно признанных границах.



«Необходимо продолжать международные усилия и Женевские переговоры, цель которых – решение конфликта политическим и мирным путем. Мы также встревожены положением на оккупированной территории с гуманитарной точки зрения и безопасности. Много людей вынуждены покинуть свои дома.



Мы приветствуем пакет предложений правительства Грузии, по улучшению жизни проживающих на оккупированной территории людей. Мы ждем конструктивного ответа от сторон, участвующих в Женевских переговорах. Мирная инициатива – Шаг к лучшему будущему является ясным и сильным политическим сигналом для людей, проживающих в Абхазии и Цхинвали, это – смелая инициатива с точки зрения мирной реинтеграции», — заявил Яцек Чапутович.















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